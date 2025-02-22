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05:23 • 26585 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 125373 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 184359 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148679 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139880 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117866 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108319 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103027 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 143665 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

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Трагічна пожежа на Житомирщині: серед загиблих - двоє дітей

Трагічна пожежа на Житомирщині: серед загиблих - двоє дітей

Київ • УНН

 • 32013 перегляди

У селі Заможне Житомирського району в приватному будинку сталася смертельна пожежа. Загинуло четверо людей, серед яких двоє дітей, ще один чоловік госпіталізований.

Пожежа на Житомирщині забрала життя чотирьох людей, з яких двоє дітей, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі

За даними рятувальників, горів приватний житловий будинок у селі Заможне Житомирського району.

Під час гасіння вогнеборці виявили тіла 4 людей, з яких двоє дітей. Також постраждав чоловік, якого госпіталізовано до медичного закладу.

На місці працювали 16 рятувальників та 4 одиниці техніки ДСНС. Усі обставини події наразі встановлюються.

У Сумах спалахнула пожежа у багатоповерхівці, загинуло немовля20.02.25, 17:36 • 30399 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
derzhavna-sluzhba-ukrainy-z-nadzvychainykh-sytuatsiiДержавна служба України з надзвичайних ситуацій
zhytomyrЖитомир
sumyСуми

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