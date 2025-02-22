Трагічна пожежа на Житомирщині: серед загиблих - двоє дітей
Київ • УНН
У селі Заможне Житомирського району в приватному будинку сталася смертельна пожежа. Загинуло четверо людей, серед яких двоє дітей, ще один чоловік госпіталізований.
Пожежа на Житомирщині забрала життя чотирьох людей, з яких двоє дітей, передає УНН із посиланням на ДСНС.
Деталі
За даними рятувальників, горів приватний житловий будинок у селі Заможне Житомирського району.
Під час гасіння вогнеборці виявили тіла 4 людей, з яких двоє дітей. Також постраждав чоловік, якого госпіталізовано до медичного закладу.
На місці працювали 16 рятувальників та 4 одиниці техніки ДСНС. Усі обставини події наразі встановлюються.
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