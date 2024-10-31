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В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
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Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трагические последствия авиаудара по Харькову: количество жертв продолжает расти

Трагические последствия авиаудара по Харькову: количество жертв продолжает расти

Киев  •  УНН

11:39 • 6621 просмотра

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Спасатели продолжают поиски тела 15-летнего подростка под завалами. Всего пока погибших двое и 36 раненых.

В результате вражеского авиаудара по многоэтажке в Харькове пока погибли два человека, 36 пострадали. Об этом сообщил председатель ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Спасатели деблокировали тело гражданского мужчины в возрасте примерно 25-30 лет. Количество погибших возросло до 2

- написал Синегубов в Telegram.

Как добавил представитель спасателей региона Евгений Василенко в комментарии «Суспільному», поиски тела 15-летнего подростка продолжаются.

Ранее спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко заявлял, что в Харькове под завалами разрушенного подъезда многоэтажки спасатели нашли тело 15-летнего мальчика, он не подает признаков жизни. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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