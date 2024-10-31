Трагические последствия авиаудара по Харькову: количество жертв продолжает расти

В результате вражеского авиаудара по многоэтажке в Харькове пока погибли два человека, 36 пострадали. Об этом сообщил председатель ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Спасатели деблокировали тело гражданского мужчины в возрасте примерно 25-30 лет. Количество погибших возросло до 2 - написал Синегубов в Telegram.

Как добавил представитель спасателей региона Евгений Василенко в комментарии «Суспільному», поиски тела 15-летнего подростка продолжаются.

Ранее спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко заявлял, что в Харькове под завалами разрушенного подъезда многоэтажки спасатели нашли тело 15-летнего мальчика, он не подает признаков жизни.