Toyota Camry за "услуги": за коррупцию на "Укрзализныце" задержали трех человек

Детали

Как сообщили в НАБУ, 22 мая правоохранители задержали двух участников группы, которая предоставляла неправомерную выгоду чиновнику.

На следующий день задержан заместитель директора филиала «ЦЗВ» АО «Укрзализныця». Также детективы нашли автомобиль, предмет неправомерной выгоды, в одном из населенных пунктов Львовской области. Автомобиль изъяли с целью обеспечения сохранности вещественного доказательства и решения вопроса о специальной конфискации.

В этот же день задержанным сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 1, ч. 2 ст. 209 УК Украины.

По данным следствия, в апреле – мае 2023 года заместитель директора филиала «ЦЗВ» АО «Укрзализныця» получил автомобиль Toyota Camry. За такой «подарок» он способствовал в заключении контрактов с нужными «поставщиками», а также действовал в их интересах во время выполнения контрактов и проведения оплаты.

В настоящее время НАБУ и САП принимают меры для установления всех возможных участников преступления.