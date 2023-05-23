Toyota Camry за "услуги": за коррупцию на "Укрзализныце" задержали трех человек
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Правоохранители разоблачили схему получения неправомерной выгоды должностным лицом «Укрзализныци» (должность на момент совершения преступления) за содействие в заключении договоров с «нужными поставщиками» для нужд железной дороги. Как сообщили в НАБУ, за свои «услуги» он получил новый автомобиль Toyota Camry, приобретенный в автосалоне за 1,55 млн грн, передает УНН.
Детали
Как сообщили в НАБУ, 22 мая правоохранители задержали двух участников группы, которая предоставляла неправомерную выгоду чиновнику.
На следующий день задержан заместитель директора филиала «ЦЗВ» АО «Укрзализныця». Также детективы нашли автомобиль, предмет неправомерной выгоды, в одном из населенных пунктов Львовской области. Автомобиль изъяли с целью обеспечения сохранности вещественного доказательства и решения вопроса о специальной конфискации.
В этот же день задержанным сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 1, ч. 2 ст. 209 УК Украины.
По данным следствия, в апреле – мае 2023 года заместитель директора филиала «ЦЗВ» АО «Укрзализныця» получил автомобиль Toyota Camry. За такой «подарок» он способствовал в заключении контрактов с нужными «поставщиками», а также действовал в их интересах во время выполнения контрактов и проведения оплаты.
В настоящее время НАБУ и САП принимают меры для установления всех возможных участников преступления.