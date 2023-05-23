Toyota Camry за "послуги": за корупцію на "Укрзалізниці" затримали трьох осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Правоохоронці викрили схему отримання неправомірної вигоди посадовцем «Укрзалізниці» (посада на момент вчинення злочину) за сприяння в укладенні договорів з «потрібними постачальниками» для потреб залізниці. Як повідомили у НАБУ, за свої «послуги» він отримав новий автомобіль Toyota Camry, придбаний в автосалоні за 1,55 млн грн, передає УНН.
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Як повідомили у НАБУ, 22 травня правоохоронці затримали двох учасників групи, яка надавала неправомірну вигоду посадовцю.
Наступного дня затримано заступника директора філії «ЦЗВ» АТ «Укрзалізниця». Також детективи відшукали автомобіль, предмет неправомірної вигоди, в одному із населених пунктів Львівської області. Автівку вилучили з метою забезпечення збереження речового доказу і вирішення питання про спеціальну конфіскацію.
Цього ж дня затриманим повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 1, ч. 2 ст. 209 КК України.
За даними слідства, у квітні – травні 2023 року заступник директора філії «ЦЗВ» АТ «Укрзалізниця» отримав автівку Toyota Camry. За такий «подарунок» він сприяв в укладенні контрактів з потрібними «постачальниками», а також діяв в їх інтересах під час виконання контрактів і проведення оплати.
Наразі НАБУ і САП вживають заходів для встановлення усіх можливих учасників злочину.