Товарооборот Китая с РФ за 11 месяцев превысил 200 миллиардов долларов

Несмотря на санкции Запада в течение 2023 года Китай значительно увеличил товарооборот с Россией. В январе-ноябре товарооборот между двумя странами уже достиг 218,2 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют статистические данные Главного таможенного управления КНР, передает УНН.

Детали

Объем китайско-российской торговли за 11 месяцев превысил показатель всего прошлого года в $190 млрд, который считался рекордным. Статистика свидетельствует, что в сравнении с январем-ноябрем прошлого года нынешний товарооборот между КНР и РФ за тот же период подскочил почти на треть - на 26,7

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Так, только в ноябре торговля Китая с Россией составила $21,5 млрд, что является самым высоким показателем за один месяц с февраля прошлого года, когда Москва начала полномасштабное вторжение в Украину.

В то же время в ноябре экспорт Китая в РФ прыгнул на 34% до $10,3 млрд. Зато темпы роста импорта из России несколько снизились - в ноябре зафиксировано увеличение поставок из РФ на 6%, до $11,2 млрд, тогда как в октябре этот показатель составлял 9%.

Дополнение

В 2019 году Пекин и Москва договорились в течение следующих пяти лет, до 2024-го, довести объем двусторонней торговли до $200 млрд с $107 млрд в 2018-м.

Напомним

Китай пытается обезвредить бомбу замедленного действия в виде скрытого долга органов местного самоуправления, который может нанести ущерб его банковской системе, на фоне того, как агентство Moody's понизило прогноз кредитного рейтинга страны.

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