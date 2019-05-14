Товарооборот между Украиной и Болгарией за год вырос почти на 25%

"Так, по итогам 2018 года товарооборот между Украиной и Болгарией вырос почти на 25% и составил более 773 млн долларов США. Тенденция сохраняется и в январе-феврале 2019 года, потому что объем торговли товарами уже составил почти 155 млн долларов США. Это на треть больше, чем за аналогичный период в прошлом году", - сказал Кубив.

Во время встречи чиновник подчеркнул стратегический характер партнерства между Украиной и Болгарией и поблагодарил Болгарию за поддержку Украины, ее суверенитета и территориальной целостности, а также курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию и напомнил, что украинско-болгарские отношения имеют тысячелетнюю историю и значительный потенциал сегодня. Взаимный экономический интерес подтверждает рост объемов торговли.

"После 9-летнего перерыва нам следует восстановить работу межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Украиной и Болгарией, которая усилит практическое взаимодействие между нашими странами", - добавил он.

Кубив очертил перспективные направления сотрудничества между Украиной и Болгарией, среди которых - инфраструктура и транспорт, энергетика, инновационное и промышленное сотрудничество, а также туризм.

"Совместными усилиями мы восстановили и расширили прямое авиасообщение Киев-София, украинские компании предоставляют услуги по модернизации энергогенерирующих станций Болгарии, взаимно растет торговля и туристические потоки между нашими странами. Сейчас следует сосредоточить совместную работу в этих и других перспективных сферах, в частности развитии двустороннего туризма, транспортного сообщения между странами, промышленного и инвестиционного сотрудничества, а также продолжать углубление партнерских отношений между регионами и городами Украины и Болгарии", - подытожил Кубив.

Как сообщал УНН, по словам Степана Кубива, в I квартале 2019 года украинский экспорт возрастет до минимум 12,3 млрд долларов.