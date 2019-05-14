Товарообіг між Україною і Болгарією за рік зріс майже на 25%
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. За підсумками 2018 року товарообіг між Україною і Болгарією зріс майже на 25% і становив понад 773 млн доларів США. Про це сказав перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, повідомили у прес-службі МЕРТ за підсумками сьогоднішньої його зустрічі з віце-прем’єр-міністром з питань економічної та демографічної політики Республіки Болгарія Маріяною Ніколовою, передає УНН.
"Так, за підсумками 2018 року товарообіг між Україною і Болгарією зріс майже на 25% та становив понад 773 млн доларів США. Тенденція зберігається й у січні-лютому 2019 року, бо обсяг торгівлі товарами уже склав майже 155 млн доларів США. Це на третину більше, ніж за аналогічний період торік", - сказав Кубів.
Під час зустрічі урядовець підкреслив стратегічний характер партнерства між Україною та Болгарією і подякував Болгарії за підтримку України, її суверенітету і територіальної цілісності, а також курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію та нагадав, що українсько-болгарські взаємини мають тисячолітню історію та значний потенціал сьогодні. Взаємний економічний інтерес підтверджує зростання обсягів торгівлі.
"Після 9-тирічної перерви нам слід відновити роботу міжурядової комісії з торговельно-економічного співробітництва між Україною та Болгарією, яка посилить практичну взаємодію між нашими країнами", - додав він.
Кубів окреслив перспективні напрямки співпраці між Україною та Болгарією, серед яких — інфраструктура і транспорт, енергетика, інноваційна та промислова співпраця, а також туризм.
“Спільними зусиллями ми відновили та розширили пряме авіасполучення Київ-Софія, українські компанії надають послуги з модернізації енергогенеруючих станцій Болгарії, взаємно зростає торгівля і туристичні потоки між нашими країнами. Наразі слід зосередити спільну роботу у цих та інших перспективних сферах, зокрема розвитку двостороннього туризму, транспортного сполучення між країнами, промислової та інвестиційної співпраці, а також продовжувати поглиблення партнерських взаємин між регіонами та містами України і Болгарії”, - підсумував Кубів.
Як повідомляв УНН, за словами Степана Кубіва, в І кварталі 2019 року український експорт зросте до мінімум 12,3 млрд доларів.