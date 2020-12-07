"Тоттенхэм" вышел победителем из дерби северного Лондона

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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 14915 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 29346 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 49619 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 73983 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 105716 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 110393 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 123408 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 155792 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 202070 просмотра

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"Тоттенхэм" вышел победителем из дерби северного Лондона

"Тоттенхэм" вышел победителем из дерби северного Лондона

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. В рамках 11-го тура Английской Премьер-лиги состоялось дерби северного Лондона с участием "Тоттенхэма" и лондонского "Арсенала", сообщает УНН.

Авторами единых голов в игре стали Сон Хон-Мин и Кейн - 2:0 в пользу "Тоттенхэма".

Это уже четвертый матч подряд в АПЛ для "Тоттенхэма", в котором "шпоры" оставляют свои ворота на замке.

В турнирной таблице "шпоры" вернули на лидирующее место - 24 очка. "Арсенал" с 13 баллами только 15-е.

Стоит отметить, что в истории противостояний дерби северного Лондона лидируют "канониры" - 82 выигрыше, "Тоттенхэм" выигрывал 66 раз.

Украинские Национальные Новости

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