"Тоттенхэм" вышел победителем из дерби северного Лондона
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В рамках 11-го тура Английской Премьер-лиги состоялось дерби северного Лондона с участием "Тоттенхэма" и лондонского "Арсенала", сообщает УНН.
Авторами единых голов в игре стали Сон Хон-Мин и Кейн - 2:0 в пользу "Тоттенхэма".
Это уже четвертый матч подряд в АПЛ для "Тоттенхэма", в котором "шпоры" оставляют свои ворота на замке.
В турнирной таблице "шпоры" вернули на лидирующее место - 24 очка. "Арсенал" с 13 баллами только 15-е.
Стоит отметить, что в истории противостояний дерби северного Лондона лидируют "канониры" - 82 выигрыше, "Тоттенхэм" выигрывал 66 раз.