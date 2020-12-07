"Тотенхем" вийшов переможцем із дербі північного Лондона

Авторами єдиних голів у грі стали Сон Хон-Мін та Гаррі Кейн — 2:0 на користь “Тоттенхема”.

Це вже четвертий матч поспіль в АПЛ для “Тоттенхема”, в якому “шпори” залишають свої ворота на замку.

У турнірній таблиці “шпори” повернули на лідируюче місце — 24 очки. “Арсенал” з 13 балами тільки 15-ті.

Варто відзначити, що в історії протистоянь дербі північного Лондона лідирують “каноніри” — 82 виграші, “Тоттенхем” вигравав 66 разів.