"Тотенхем" вийшов переможцем із дербі північного Лондона
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. В рамках 11-го туру Англійської Прем'єр-ліги відбулося дербі північного Лондона за участю "Тоттенхема" і лондонського "Арсеналу", повідомляє УНН.
Авторами єдиних голів у грі стали Сон Хон-Мін та Гаррі Кейн — 2:0 на користь “Тоттенхема”.
Це вже четвертий матч поспіль в АПЛ для “Тоттенхема”, в якому “шпори” залишають свої ворота на замку.
У турнірній таблиці “шпори” повернули на лідируюче місце — 24 очки. “Арсенал” з 13 балами тільки 15-ті.
Варто відзначити, що в історії протистоянь дербі північного Лондона лідирують “каноніри” — 82 виграші, “Тоттенхем” вигравав 66 разів.