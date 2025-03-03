Тот, кто хочет переговоров, не бьет по людям баллистикой - Зеленский
Киев • УНН
За прошедшую неделю рф нанесла по Украине более 1050 ударов дронами, 1300 авиабомб и 20 ракет. Зеленский отметил, что такие действия свидетельствуют о нежелании России вести переговоры.
Президент Владимир Зеленский заявил, что рф бьет по Украине баллистикой и дронами, что свидетельствует о ее желании продолжать войну. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет, УНН.
Детали
Как отметил Зеленский, на прошлой неделе российская армия запустила по территории Украины более 1050 ударных дронов, почти 1300 авиабомб и более 20 ракет.
Тот, кто хочет переговоров, не бьет по людям намеренно баллистикой. Чтобы заставить россию прекратить удары, нам нужна большая общая сила мира
Он напомнил, что усиление противовоздушной защиты Украины, поддержка армии и действенные гарантии безопасности, которые сделают невозможным возвращение российской агрессии, это то, на чем сейчас необходимо сосредоточиться.
Справедливость должна победить. Мы верим в силу единства и обязательно восстановим надежный мир
Напомним
В результате атаки российского беспилотника в Харькове пострадали 8 человек, включая семилетнего ребенка. Повреждены три дома и выбито около 150 окон.