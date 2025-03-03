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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Той, хто хоче переговорів, не б’є по людях балістикою - Зеленський

Київ • УНН

 • 36482 перегляди

За минулий тиждень рф завдала по Україні понад 1050 ударів дронами, 1300 авіабомб та 20 ракет. Зеленський наголосив, що такі дії свідчать про небажання росії вести переговори.

Той, хто хоче переговорів, не б’є по людях балістикою - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що рф б'є по Україні балістикою та дронами, що свідчить про її бажання продовжувати війну. Про це глава держави повідомив у Telegram, пише, УНН.

Деталі

Як заначив Зеленський, минулого тижня російська армія запустила по території України понад 1050 ударних дронів, майже 1300 авіабомб і більш ніж 20 ракет.

Той, хто хоче переговорів, не б’є по людях навмисно балістикою. Щоб змусити росію припинити удари, нам потрібна більша спільна сила світу

- зауважив Зеленський.

Він нагадав, що посилення протиповітряного захисту України, підтримка армії та дієві гарантії безпеки, які унеможливлять повернення російської агресії, це те, на чому наразі необхідно зосередитись.

Справедливість має перемогти. Ми віримо в силу єдності й обов’язково відновимо надійний мир

- написав він.

Нагадаємо

Внаслідок атаки російського безпілотника у Харкові постраждало 8 людей, включаючи семирічну дитину. Пошкоджено три будинки та вибито близько 150 вікон.

Ольга Розгон

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