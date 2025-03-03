Той, хто хоче переговорів, не б’є по людях балістикою - Зеленський
Київ • УНН
За минулий тиждень рф завдала по Україні понад 1050 ударів дронами, 1300 авіабомб та 20 ракет. Зеленський наголосив, що такі дії свідчать про небажання росії вести переговори.
Президент Володимир Зеленський заявив, що рф б'є по Україні балістикою та дронами, що свідчить про її бажання продовжувати війну. Про це глава держави повідомив у Telegram, пише, УНН.
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Як заначив Зеленський, минулого тижня російська армія запустила по території України понад 1050 ударних дронів, майже 1300 авіабомб і більш ніж 20 ракет.
Той, хто хоче переговорів, не б’є по людях навмисно балістикою. Щоб змусити росію припинити удари, нам потрібна більша спільна сила світу
Він нагадав, що посилення протиповітряного захисту України, підтримка армії та дієві гарантії безпеки, які унеможливлять повернення російської агресії, це те, на чому наразі необхідно зосередитись.
Справедливість має перемогти. Ми віримо в силу єдності й обов’язково відновимо надійний мир
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