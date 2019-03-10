В прошлом году осужденные совершили 26 побегов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. В 2018 году из учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов Государственной уголовно-исполнительной службы Украины было совершено 28 побегов, из которых 26 совершено осужденными и 2 - лицами, взятыми под стражу. Об этом сообщили в администрации ГУВС Украины в ответ на запрос журналиста УНН.
"В течение 2018 года из учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов ГУВС Украины совершено 28 побегов, из которых 26 осужденными и 2 лицами, взятыми под стражу", - говорится в ответе.
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В службе уточнили, что 20 побегов совершено осужденными, отбывавшими наказание в участках социальной реабилитации, расположенных за пределами территории учреждения, что охраняется, и 2 побега осужденными в исправительных колониях минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания.
Как сообщал УНН, из зала суда в Черкасской области сбежал подсудимый, обвиняемый в совершении кражи.