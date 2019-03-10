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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 4701 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 120148 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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7 марта, 06:35 • 116809 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
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6 марта, 17:12 • 145123 просмотра

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В прошлом году осужденные совершили 26 побегов

В прошлом году осужденные совершили 26 побегов

Киев  •  УНН

 • 32231 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. В 2018 году из учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов Государственной уголовно-исполнительной службы Украины было совершено 28 побегов, из которых 26 совершено осужденными и 2 - лицами, взятыми под стражу. Об этом сообщили в администрации ГУВС Украины в ответ на запрос журналиста УНН.

"В течение 2018 года из учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов ГУВС Украины совершено 28 побегов, из которых 26 осужденными и 2 лицами, взятыми под стражу", - говорится в ответе.

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В службе уточнили, что 20 побегов совершено осужденными, отбывавшими наказание в участках социальной реабилитации, расположенных за пределами территории учреждения, что охраняется, и 2 побега осужденными в исправительных колониях минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания.

Как сообщал УНН, из зала суда в Черкасской области сбежал подсудимый, обвиняемый в совершении кражи.

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