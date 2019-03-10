Торік засуджені скоїли 26 втеч
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. У 2018 році з установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України було скоєно 28 втеч, з яких 26 скоєно засудженими та 2 - особами, узятими під варту. Про це повідомили в адміністрації ДКВС України у відповідь на запит журналіста УНН.
“Протягом 2018 року з установ виконання покарань та слідчих ізоляторів ДКВС України скоєно 28 втеч, з яких 26 засудженими та 2 особами, узятими під варту”, — йдеться у відповіді.
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У службі уточнили, що 20 втеч скоєно засудженими, які відбували покарання у дільницях соціальної реабілітації, розташованих за межами території установи, що охороняється, та 2 втечі засудженими у виправних колоніях мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання.
Як повідомляв УНН, із зали суду у Черкаській області втік підсудний, обвинувачений у вчиненні крадіжки.