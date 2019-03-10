Торік засуджені скоїли 26 втеч

КИЇВ. 10 березня. УНН. У 2018 році з установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України було скоєно 28 втеч, з яких 26 скоєно засудженими та 2 - особами, узятими під варту. Про це повідомили в адміністрації ДКВС України у відповідь на запит журналіста УНН.