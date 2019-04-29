В прошлом году зарегистрировали более 300 уголовных производств по оставлению в опасности

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7 марта, 19:45 • 107521 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 111565 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 114269 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 115124 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 143775 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115407 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140257 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144979 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130367 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130389 просмотра

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В прошлом году зарегистрировали более 300 уголовных производств по оставлению в опасности

В прошлом году зарегистрировали более 300 уголовных производств по оставлению в опасности

Киев  •  УНН

 • 13166 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. В прошлом году в Украине зарегистрировали более 300 уголовных производств относительно оставления в опасности. Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.

По данным прокуратуры, в 2018 году зарегистрировано 315 уголовных производств по статье 135 Уголовного кодекса Украины - оставление в опасности.

Отметим, что их количество по сравнению с предыдущими годами увеличилось. Так, в 2015 году зарегистрировано 194 уголовных производств относительно оставления в опасности, в 2016 году - 275 производств, в 2017 году - 295.

За три месяца 2019 года открыто 76 уголовных производств по статье 135 УК Украины.

Наибольшее количество производств за последние пять лет по факту оставления в опасности зарегистрировано в 2013 году - 603 производства.

Напомним, в Одессе открыли уголовное производство по факту оставления в опасности рабочего, погибшего на пляже Ланжерон из-за падения строительного автокрана.

Украинские Национальные Новости

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