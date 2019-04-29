В прошлом году зарегистрировали более 300 уголовных производств по оставлению в опасности
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. В прошлом году в Украине зарегистрировали более 300 уголовных производств относительно оставления в опасности. Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.
По данным прокуратуры, в 2018 году зарегистрировано 315 уголовных производств по статье 135 Уголовного кодекса Украины - оставление в опасности.
Отметим, что их количество по сравнению с предыдущими годами увеличилось. Так, в 2015 году зарегистрировано 194 уголовных производств относительно оставления в опасности, в 2016 году - 275 производств, в 2017 году - 295.
За три месяца 2019 года открыто 76 уголовных производств по статье 135 УК Украины.
Наибольшее количество производств за последние пять лет по факту оставления в опасности зарегистрировано в 2013 году - 603 производства.
Напомним, в Одессе открыли уголовное производство по факту оставления в опасности рабочего, погибшего на пляже Ланжерон из-за падения строительного автокрана.