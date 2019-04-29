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Торік зареєстрували понад 300 кримінальних проваджень щодо залишення у небезпеці

Торік зареєстрували понад 300 кримінальних проваджень щодо залишення у небезпеці

Київ • УНН

 • 13166 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Минулого року в Україні зареєстрували понад 300 кримінальних проваджень щодо залишення у небезпеці. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у Генеральній прокуратурі України.

За даними прокуратури, у 2018 році зареєстровано 315 кримінальних проваджень за статтею 135 Кримінального кодексу України – залишення у небезпеці.

Зазначимо, що їх кількість у порівнянні з попередніми роками збільшилася. Так, у 2015 році зареєстровано 194 кримінальних проваджень щодо залишення у небезпеці, у 2016 році – 275 проваджень, у 2017 році – 295.

За три місяці 2019 року відкрито 76 кримінальних проваджень за статтею 135 КК України.

Найбільша кількість проваджень за останні п'ять років за фактом залишення у небезпеці зареєстрована у 2013 році – 603 провадження.

Нагадаємо, в Одесі відкрили кримінальне провадження за фактом залишення в небезпеці робітника, який загинув на пляжі Ланжерон через падіння будівельного автокрану. 

Українські Національні Новини

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