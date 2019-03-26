В прошлом году из Украины экстрадировали 66 человек

"При непосредственном участии ДМПС осуществлена экстрадиция в Украину 41 человека, а из Украины экстрадировали 66 человек. Кроме того, в течение прошлого года в Украину из других государств было передано 21 человека с целью продолжения отбывания наказания", - говорится в сообщении.

Кроме того, работники Департамента международного полицейского сотрудничества Нацполиции ведуть работу по розыску без вести пропавших лиц.

"В частности, на территории Украины установлено 30 лиц, которые разыскивались иностранными коллегами как без вести пропавшие. На временно оккупированной территории Украины (АР Крым) установлено местонахождение двух человек, которые разыскивались правоохранительными органами Украины как без вести пропавшие. Также на территории иностранных государств установлено 54 лица, которые разыскивались правоохранительными органами Украины как без вести пропавшие", - отметили в полиции.

Напомним, в течение 2018 году с использованием каналов Интерпола установлено местонахождение 826 человек, подозреваемых или осужденных за совершение преступлений.