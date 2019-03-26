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MIM-104 Patriot

Торік з України екстрадували 66 осіб

Київ • УНН

 • 8214 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Упродовж 2018 року в Україну екстрадували 41 особу, а з України – 66 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Торік з України екстрадували 66 осіб

"За безпосередньої участі ДМПС здійснено екстрадицію в Україну 41 особи, а з України було екстрадовано 66 осіб. Крім того, упродовж минулого року до України з інших держав було передано 21 особу з метою продовження відбування покарання", - йдеться в повідомленні.

Крім того, працівники Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Нацполіції ведуть роботу щодо розшуку безвісти зниклих осіб.

"Зокрема на території України встановлено 30 осіб, які розшукувались іноземними колегами як безвісти зниклі. На тимчасово окупованій території України (АР Крим) встановлено місцезнаходження двох осіб, які розшукувались правоохоронними органами України як безвісти зниклі. Також на території іноземних держав встановлено 54 особи, які розшукувались правоохоронними органами України як безвісти зниклі", - зазначили в поліції.

Нагадаємо, упродовж 2018 року з використанням каналів Інтерполу встановлено місце знаходження 826 осіб, підозрюваних або засуджених за вчинення злочинів.

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