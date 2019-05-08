В прошлом году производство молочной продукции в Украине увеличилось на 21,4%

Согласно информации производство основных позиций молочной продукции в 2018 году составило:

- молоко и сливки не сгущенные без добавления сахара или других подслащивающих веществ жирностью более 1%, но не более 6%, в первичных упаковках объемом нетто не более 2 л - 487 тыс. т, что на 6,4% больше, чем в прошлом году;

- сыр свежий (недозрелый и невыдержанный; включая сыр с молочной сыворотки и творог) - 71,9 тыс. т, что на 6,1% больше;

- сыр тертый, порошковый, голубой и другой неплавлений (кроме свежего творога, сыра с молочной сыворотки и творога) - 96,0 тыс. т, что на 3,1% больше;

- молоко и сливки свернувшиеся, йогурт, кефир, сметана и другие ферментированные продукты - 275 тыс. т, что на 1,9% больше;

- йогурт жидкий и сквашенное молоко ароматизированные (молоко и сливки свернувшиеся, йогурт, кефир, сметана и другие ферментированные продукты, ароматизированные или фруктов, орехов или какао) - 126 тыс. т, что на 8,7% больше.

- молоко и сливки не сгущенные без добавления сахара или других подслащивающих веществ жирностью не более 1%, в первичных упаковках объемом нетто более 2 л составило 436 тыс. Т, что на 3,1% меньше, чем в прошлом году;

- масло сливочное жирностью не более 85%, тыс. т - 105 тыс. т, что на 1,7% меньше, чем в прошлом году.

Для сравнения производство сыров в предыдущие годы, по следующим категориям составило:

- сыр свежий (недозрелый и невыдержанный; включая сыр с молочной сыворотки и творог) в 2016 году - 70,2 тыс. Т, в 2017 - 68,1 тыс. т.

- сыр тертый, порошковый, голубой и другой неплавлений (кроме свежего творога, сыра с молочной сыворотки и творога) в 2016 году - 86,5 тыс. Т, в 2017 - 94,3 тыс. Т.

- сыр плавленый (кроме тертого или порошкового) в 2016 году - 26,2 тыс. Т, в 2017 - 27,1 тыс. Т.

Напомним, за прошлый год сельскохозяйственные предприятия и хозяйства населения произвели более 10 млн тонн молока, что почти на 0300000 тонн меньше, чем в 2017-м.



Как сообщал УНН, Украина вошла в топ-10 экспортеров молочной продукции.