Торік виробництво молочної продукції в Україні збільшилось на 21,4 %

Згідно з інформацією виробництво основних позицій молочної продукції у 2018 році склало:

- молоко та вершки не згущені й без додавання цукру чи інших підсолоджувальних речовин жирністю понад 1%, але не більше 6%, у первинних пакуваннях об’ємом нетто не більше 2 л – 487 тис. т, що на 6,4% більше, ніж у минулому році;

- сир свіжий неферментований (недозрілий і невитриманий; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир) – 71,9 тис. т, що на 6,1% більше;

- сир тертий, порошковий, голубий та інший неплавлений (крім свіжого сиру, сиру із молочної сироватки та кисломолочного сиру) – 96,0 тис. т, що на 3,1% більше;

- молоко і вершки коагульовані, йогурт, кефір, сметана та інші ферментовані продукти – 275 тис. т, що на 1,9% більше;

- йогурт рідкий та сквашене молоко ароматизовані (молоко і вершки коагульовані, йогурт, кефір, сметана та інші ферментовані продукти, ароматизовані або з доданням фруктів, горіхів або какао) – 126 тис. т, що на 8,7% більше.

- молоко та вершки не згущені й без додавання цукру чи інших підсолоджувальних речовин жирністю не більше 1%, у первинних пакуваннях об’ємом нетто понад 2 л склало 436 тис. т, що на 3,1% менше, ніж у минулому році;

- масло вершкове жирністю не більше 85%, тис. т – 105 тис. т, що на 1,7% менше, ніж у минулому році.

Для порівняння виробництво сирів у попередніх роках, за такими категоріями склало:

- сир свіжий неферментований (недозрілий і невитриманий; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир) у 2016 році – 70,2 тис. т, у 2017 – 68,1 тис. т.

- сир тертий, порошковий, голубий та інший неплавлений (крім свіжого сиру, сиру із молочної сироватки та кисломолочного сиру) у 2016 році – 86,5 тис. т, у 2017 – 94,3 тис. т.

- сир плавлений (крім тертого або порошкового) у 2016 році – 26,2 тис. т, у 2017 – 27,1 тис. т.

Нагадаємо, за минулий рік сільськогосподарські підприємства та господарства населення виготовили понад 10 млн тонн молока, що майже на 0,3 млн тонн менше, аніж у 2017-му.



Як повідомляв УНН, Україна увійшла у топ-10 експортерів молочної продукції.