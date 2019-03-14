В Японии участились случаи вымогательства обнаженных селфи у школьников
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В прошлом году японская полиция начала рекордное количество расследований по детской порнографии - количество дел превысило 3 тыс., что на 28% больше чем в предыдущем году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Mainichi.
Отмечается, что большую часть правонарушений составляет хранения обнаженных селфи школьников, полученных через принуждение или обман. Почти 2 тыс. детей стали жертвами через соцсети, в основном в Twitter.
541 ребенок был принужден к отправке обнаженных Селфи, еще 295 сфотографировали и снимали на видео без их ведома.
При этом производство постановочных порнографических фото с привлечением несовершеннолетних составило почти половину от всех случаев.
Около 80% жертв составили учащиеся средних и старших классов, среди них абсолютное большинство составляют девочки.
Еще в 2017 году полиция составила список из 7 тыс. человек, покупавших детскую порнографию. Расследования 2018 года базируются на основе этого списка. Отмечается, что случаи хранения взрослыми людьми фотографий голых детей выросло в 5 раз.
Как сообщал УНН, в Киеве задержали организатора студии для съемок детского порно. Отснятый материал он за деньги сбывал через интернет в страны Европейского Союза, Азии и Америки.