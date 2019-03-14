Торік в Японії почастішали випадки вимагання оголених селфі у школярів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Торік японська поліція розпочала рекордну кількість розслідувань щодо дитячої порнографії - кількість справ перевищила 3 тис., що на 28% більше ніж у попередньому році. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Mainichi.
Зазначається, що велику частину правопорушень складає зберігання оголених селфі школярів, отриманих через примушування чи ошукування. Майже 2 тис. дітей стали жертвами через соцмережі, в основному в Twitter.
541 дитина була примушена до відправки оголених селфі, ще 295 сфотографували та знімали на відео без їх відома.
При цьому виробництво постановочних порнографічних фото з залученням неповнолітніх склало майже половину від усіх випадків.
Близько 80% жертв склали учні середніх та старших класів, серед них абсолютну більшість складають дівчата.
Ще в 2017 році поліція склала список із 7 тис. осіб, які купували дитячу порнографію. Розслідування 2018 року ґгрунтуються на основі цього списку. Випадки зберігання дорослими людьми фотографій голих дітей зросла у 5 разів.
Як повідомляв УНН, у Києві затримали організатора студії для зйомок дитячого порно. Відзнятий матеріал він за гроші збував через інтернет до країн Європейського Союзу, Азії та Америки.