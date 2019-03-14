Торік в Японії почастішали випадки вимагання оголених селфі у школярів

КИЇВ. 14 березня. УНН. Торік японська поліція розпочала рекордну кількість розслідувань щодо дитячої порнографії - кількість справ перевищила 3 тис., що на 28% більше ніж у попередньому році. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Mainichi.