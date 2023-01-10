В прошлом году в Украине были выплачены социальные пособия на почти 800 млрд гривен

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«При беспрецедентно тяжелых обстоятельствах бесперебойно выплачивали все социальные пособия. Всего в прошлом году они начислены и выплачены на сумму почти 800 млрд грн. В 2022 году пенсии проиндексированы и в среднем выросли на 16%», - сказал Шмыгаль.

Он напомнил, что по инициативе Президента Владимира Зеленского для людей в возрасте 70-75 лет правительство предусмотрело доплаты в 300 грн, для пенсионеров в возрасте 75-80 лет – 400 грн, для людей в возрасте 80+ — до 500 грн.

«Почти 11 млн пенсионеров получили пенсионные выплаты своевременно на общую сумму более 575 млрд грн. Это произошло благодаря добросовестной уплате ЕСВ работодателями: Пенсионный фонд получил более 375 млрд. грн. Это почти на 6% больше, чем было запланировано», – рассказал Шмыгаль.

Шмыгаль отметил, что изменилась организационная модель социального страхования.

«Теперь ее реализует Пенсионный фонд Украины. Именно он назначает, исчисляет и выплачивает жилищные субсидии, а также больничные, декретные, ежемесячные и единовременные страховые выплаты. Это делает систему поддержки более быстрой, гибкой и адресной, - сказал Шмыгаль.

По его словам, неизменными оставляем коммунальные тарифы для населения. Кроме того, 2,5 млн домохозяйств в прошлом году получили жилищные субсидии на сумму 24,7 млрд грн. Еще 12,7 млрд грн были предоставлены в качестве льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Дополнение

Кабинет министров принял решение, которое позволит продлить автоматическое осуществление социальных выплат, действие которых закончилось во время военного положения.