Торік в Україні були виплачено соціальні допомоги на майже 800 млрд гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Минулого року були нараховано й виплачено соціальні допомоги на суму майже 800 млрд грн. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.
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«За безпрецедентно важких обставин безперебійно виплачували усі соціальні допомоги. Загалом минулого року їх нараховано й виплачено на суму майже 800 млрд грн. У 2022 році пенсії проіндексовані та в середньому зросли на 16%», - сказав Шмигаль.
Він нагадав, що за ініціативи Президента Володимира Зеленського для людей у віці 70-75 років Уряд передбачив доплати в 300 грн, для пенсіонерів віком 75-80 років – 400 грн, для людей у віці 80+ — до 500 грн.
«Майже 11 млн пенсіонерів отримали пенсійні виплати своєчасно на загальну суму понад 575 млрд грн. Це сталося завдяки сумлінній сплаті ЄСВ роботодавцями: Пенсійний фонд отримав понад 375 млрд грн. Це майже на 6% більше, ніж було заплановано», - розповів Шмигаль.
Шмигаль зазначив, що змінилася організаційна модель соціального страхування.
«Тепер її реалізує Пенсійний фонд України. Саме він призначає, нараховує та виплачує житлові субсидії, а також лікарняні, декретні, щомісячні й одноразові страхові виплати. Це робить систему підтримки більш швидкою, гнучкою та адресною», - сказав Шмигаль.
За його словами, незмінними залишаємо комунальні тарифи для населення. Окрім того, 2,5 млн домогосподарств минулого року отримали житлові субсидії на суму 24,7 млрд грн. Ще 12,7 млрд грн було надано як пільги на оплату житлово-комунальних послуг.
Доповнення
Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке дозволить продовжити автоматичне здійснення соціальних виплат, дія яких спливла під час воєнного стану.