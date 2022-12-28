Уряд ухвалив автоматичне продовження низки соцвиплат у 2023 році: про які виплати йдеться
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке дозволить продовжити автоматичне здійснення соціальних виплат, дія яких спливла під час воєнного стану, повідомляє УНН.
Це стосується, зокрема, людей та дітей з інвалідністю, а також для дітей позбавлених батьківського піклування.
Таким чином, з 1 січня будуть автоматично продовжені такі соціальні виплати та допомоги:
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- на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;
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- на дітей, хворих на тяжкі захворювання;
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- дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів,
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- особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
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- особам, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю І та ІІ групи внаслідок психічного розладу;
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- особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.
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Також продовжено до 31 грудня 2023 року перехідний період для виплати щомісячних компенсаційних виплат непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку.
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