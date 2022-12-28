Правительство автоматически продлило ряд соцвыплат в 2023 году: о каких выплатах идет речь
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Кабинет министров принял решение, которое позволит продлить автоматическое осуществление социальных выплат, действие которых прошло во время военного положения, сообщает УНН.
Это касается, в частности, людей и детей с инвалидностью, а также для детей, лишенных родительской опеки.
Таким образом, с 1 января будут автоматически продлены следующие социальные выплаты и пособия:
-
- на детей, над которыми установлена опека или забота;
-
- детей, больных тяжелыми заболеваниями;
-
- детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов,
-
- лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;
-
- лицам, осуществляющим уход за лицами с инвалидностью I и II группы вследствие психического расстройства;
-
- лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью.
-
Также продлен до 31 декабря 2023 переходный период для выплаты ежемесячных компенсационных выплат неработающему трудоспособному лицу, ухаживающему за лицом с инвалидностью I группы, а также за лицом, достигшим 80-летнего возраста.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Минсоцполитики отчиталось о полном погашении задолженности по больничным за год