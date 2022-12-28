Мінсоцполітики відзвітувало про повне погашення заборгованості по лікарняних за рік

Заборгованість на кінець листопада перевищувала 2,3 млрд грн.

За ініціативою Мінсоцполітики, Уряд ухвалив постанову, якою спрямував на погашення заборгованості додатковий фінансовий ресурс.

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«Завдяки такому рішенню на сьогодні допомогу по тимчасовій втраті працездатності та по вагітності та пологах проведено на всій території України (де це можливо в умовах воєнного стану і бойових дій). Протягом грудня - з урахуванням заборгованості, накопиченої на 30 листопада, а також виплат, передбачених на грудень, - за цими напрямками було виплачено понад 3,37 млрд грн», - повідомили у міністерстві.

Таким чином, проблему заборгованості, яка виникла за зобов'язаннями Фонду соціального страхування впродовж 2022 року, на сьогодні повністю закрито, заявили у Мінсоці.

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