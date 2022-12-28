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Мінсоцполітики відзвітувало про повне погашення заборгованості по лікарняних за рік

Мінсоцполітики відзвітувало про повне погашення заборгованості по лікарняних за рік

Київ • УНН

 • 418567 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Станом на 27 грудня у повному обсязі погашено заборгованість з виплати допомог по тимчасовій непрацездатності і по вагітності та пологах у 2022 р. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Міністерства соціальної політики.

Заборгованість на кінець листопада перевищувала 2,3 млрд грн.

За ініціативою Мінсоцполітики, Уряд ухвалив постанову, якою спрямував на погашення заборгованості додатковий фінансовий ресурс.

Цитата

«Завдяки такому рішенню на сьогодні допомогу по тимчасовій втраті працездатності та по вагітності та пологах проведено на всій території України (де це можливо в умовах воєнного стану і бойових дій). Протягом грудня - з урахуванням заборгованості, накопиченої на 30 листопада, а також виплат, передбачених на грудень, - за цими напрямками було виплачено понад 3,37 млрд грн», - повідомили у міністерстві.

Таким чином, проблему заборгованості, яка виникла за зобов'язаннями Фонду соціального страхування впродовж 2022 року, на сьогодні повністю закрито, заявили у Мінсоці.

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