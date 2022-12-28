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Минсоцполитики отчиталось о полном погашении задолженности по больничным за год

Киев • УНН

 • 418561 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. По состоянию на 27 декабря в полном объеме погашена задолженность по выплате пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам в 2022 г. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Министерства социальной политики.

Задолженность на конец ноября превышала 2,3 млрд грн.

По инициативе Минсоцполитики, Правительство приняло постановление, которым направило на погашение задолженности дополнительный финансовый ресурс.

Цитата

«Благодаря такому решению на сегодняшний день помощь по временной потере трудоспособности и по беременности и родам проведена на всей территории Украины (где это возможно в условиях военного положения и боевых действий). В течение декабря – с учетом задолженности, накопленной на 30 ноября, а также выплат, предусмотренных на декабрь, – по этим направлениям было выплачено более 3,37 млрд грн», – сообщили в министерстве.

Таким образом, проблема задолженности, возникшая по обязательствам Фонда социального страхования на протяжении 2022 года, на сегодняшний день полностью закрыта, заявили в Минсоци.

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