В прошлом году в ДТП на киевских дорогах погибло 3 ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. В Киеве за прошлый 2018 год в дорожно-транспортных происшествиях погибло 3 ребенка и пострадало 269 детей. Об этом сообщили в пресс-центре ГУ Нацполиции в ответ на запрос УНН.
"Согласно учетным данным информацицно-телекоммуникационной системы "Информационный портал Национальной полиции Украины" в период с 1 января по 31 декабре 2018 года в Украине в ДТП погибли 3 ребенка, травмировались 269 детей", - говорится в сообщении.
По информации Нацполиции всего по Украине за 2018 год произошло 4327 ДТП с участием детей и только в Киеве таких аварий случилось 306.
Как сообщал УНН, в результате ДТП в Киевской области погибли пять человек.