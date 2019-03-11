Торік в ДТП на київських дорогах загинуло 3 дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. У Києві за минулий 2018 рік у дорожньо-транспортних пригодах загинуло 3 дитини та постраждало 269 дітей. Про це повідомили у прес-центрі ГУ Нацполіції у відповідь на запит УНН.
“Згідно з обліковими даними інформаціцно-телекомунікаційної системи “Інформаційний портал Національної поліції України” в період з 1 січня по 31 грудні 2018 року в Україні у ДТП загинуло 3 дитини, травмувалось 269 дітей”, - йдеться у повідомленні.
За інформацією Нацполіції всього по Україні за 2018 рік сталось 4 327 ДТП за участю дітей і лише в Києві таких аварій трапилось 306.
Як повідомляв УНН, внаслідок ДТП на Київщині загинуло п'ятеро осіб.