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Торік в ДТП на київських дорогах загинуло 3 дитини

Торік в ДТП на київських дорогах загинуло 3 дитини

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 березня. УНН. У Києві за минулий 2018 рік у дорожньо-транспортних пригодах загинуло 3 дитини та постраждало 269 дітей. Про це повідомили у прес-центрі ГУ Нацполіції у відповідь на запит УНН.

“Згідно з обліковими даними інформаціцно-телекомунікаційної системи “Інформаційний портал Національної поліції України” в період з 1 січня по 31 грудні 2018 року в Україні у ДТП загинуло 3 дитини, травмувалось 269 дітей”, - йдеться у повідомленні.

За інформацією Нацполіції всього по Україні за 2018 рік сталось 4 327 ДТП за участю дітей і лише в Києві таких аварій трапилось 306.

Як повідомляв УНН, внаслідок ДТП на Київщині загинуло п'ятеро осіб.

Українські Національні Новини

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