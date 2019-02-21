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В прошлом году не допустили к продаже более 30 тысяч тонн опасного мяса

В прошлом году не допустили к продаже более 30 тысяч тонн опасного мяса

Киев  •  УНН

 • 6644 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. В течение прошлого года благодаря государственному контролю за пищевыми продуктами не допустили к реализации более 30 986,9 тонн опасного мяса и субпродуктов, а также 413, 4 тонн опасных и недоброкачественных продуктов с агропродовольственных рынков. Об этом по итогам прошлого года на брифинге рассказал глава Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владимир Лапа, передает УНН.

"На бойнях проведено более 564 млн экспертиз. При этом, недопущено к реализации более 30 986,9 тонн опасного мяса и субпродуктов, из которых 195,3 тонн направлено на обеззараживание, а 30 791,4 тонн утилизировано", - отметил Лапа.

Он также добавил, что была проведена ветеринарно-санитарная экспертиза 307400 голов крупного рогатого скота, свиней - 3,6 млн голов, птицы - 560,5 млн голов и 347,1 тысяч голов других видов животных.

"По результатам осуществления государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора на агропродовольственных рынках за прошедший год не допущено к реализации 413,4 тонн опасных и недоброкачественных продуктов, из которых 344,9 тонн уничтожено, 68,5 тонн утилизировано", - сообщил он.

Всего за 2018 год и государственными лабораториями проверено 17 5 млн партий продукций животного и растительного происхождения, отметил Лапа.

Как сообщал УНН, в течение первого месяца 2019 года предприниматели реализовывали дороже всего сельскохозяйственных животных - в среднем за 33 079,1 грн за тонну, а дешевле всего - яйца - 1 580,7 грн за тонну.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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