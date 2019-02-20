У січні в Україні найдешевше продавали яйця

За даними Держстату, середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами у 2019 році такі: зернові культури та зерновобобові реалізовували за 4 354,9 грн за тонну, насіння культур олійних – 8 952,2 грн за тонну, картоплю – 5 184,9 грн за тонну, овочі – 10 914,2 грн за тонну, культури плодові та ягоди – 5 341,5 грн за тонну, сільськогосподарські тварини (у живій масі) – 33 079,1 грн за тонну, молоко – 8 253,4 грн за тонну, яйця – 1 580,7 грн за тонну.

У Держстаті уточнили, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Як повідомляв УНН, Держстат назвав найдешевше м'ясо.