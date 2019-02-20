Держстат назвав найдешевше м'ясо
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Найдоступнішим м'ясом в Україні залишається курятина. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
У січні 2019 року вартість 1 кг тушки курки в середньому становила 58,66 грн. Найдорожче курятину продавали у Донецькій та Чернівецькій областях - 62,6 грн та 62 грн за кілограм продукту. Найдешевше - на Дніпропетровщині - 54,3 грн за кг.
Значно дорожче обходилася українцям свинина - 116,3 грн за кг продукту. Найвищі ціни на свинину зафіксовані у Закарпатській області - 125,3 грн за кг, найнижчі - на Тернопільщині - 103,2 грн за кг.
Яловичина завершила січень у статусі найдорожчого м'яса. Вартість 1 кг продукту в середньому становила 129 грн. Найдорожче продавали яловичину у Києві - 145,1 грн за кг продукту, найдешевше - у Чернігівські області - 116 грн за кг.
Раніше УНН повідомляв, що курятина в Україні дешевша, ніж у Польщі та Литві.
Також УНН повідомляв, що минулого року курятина була м’ясом №1 в Україні за популярністю серед українців. Зазначимо, що цей вид м’яса на 100% забезпечується вітчизняними виробниками.
ТОП-5 найбільших виробників і експортерів курятини очолює "Миронівський хлібопродукт" (Наша Ряба). Його частка у загальному обсязі експорту України сягає 88%.