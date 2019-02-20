Госстат назвал самое дешевое мясо
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Самым доступным мясом в Украине остается курятина. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
В январе 2019 года стоимость 1 кг тушки курицы в среднем составляла 58,66 грн. Дороже всего курятину продавали в Донецкой и Черновицкой областях - 62,6 грн и 62 грн за килограмм продукта. Дешевле всего - в Днепропетровской области - 54,3 грн за кг.
Значительно дороже обходилась украинцам свинина - 116,3 грн за кг продукта. Самые высокие цены на свинину зафиксированы в Закарпатской области - 125,3 грн за кг, самые низкие - в Тернопольской области - 103,2 грн за кг.
Говядина завершила январь в статусе самого дорогого мяса. Стоимость 1 кг продукта в среднем составляла 129 грн. Дороже всего продавали говядину в Киеве - 145,1 грн за кг продукта, дешевле всего - в Черниговские области - 116 грн за кг.
Ранее УНН сообщал, что курятина в Украине дешевле, чем в Польше и Литве.
Также УНН сообщал, что в прошлом году курятина была мясом №1 в Украине по популярности среди украинцев. Отметим, что этот вид мяса на 100% обеспечивается отечественными производителями.
ТОП-5 крупнейших производителей и экспортеров курятины возглавляет "Мироновский хлебопродукт" (Наша Ряба). Его доля в общем объеме экспорта Украины составляет 88%.