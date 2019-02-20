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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 55439 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 123426 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 125421 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 126529 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 123631 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117652 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141337 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 145216 просмотра

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Госстат назвал самое дешевое мясо

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 февраля. УНН. Самым доступным мясом в Украине остается курятина. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

В январе 2019 года стоимость 1 кг тушки курицы в среднем составляла 58,66 грн. Дороже всего курятину продавали в Донецкой и Черновицкой областях - 62,6 грн и 62 грн за килограмм продукта. Дешевле всего - в Днепропетровской области - 54,3 грн за кг.

Значительно дороже обходилась украинцам свинина - 116,3 грн за кг продукта. Самые высокие цены на свинину зафиксированы в Закарпатской области - 125,3 грн за кг, самые низкие - в Тернопольской области - 103,2 грн за кг.

Говядина завершила январь в статусе самого дорогого мяса. Стоимость 1 кг продукта в среднем составляла 129 грн. Дороже всего продавали говядину в Киеве - 145,1 грн за кг продукта, дешевле всего - в Черниговские области - 116 грн за кг.

Ранее УНН сообщал, что курятина в Украине дешевле, чем в Польше и Литве.

Также УНН сообщал, что в прошлом году курятина была мясом №1 в Украине по популярности среди украинцев. Отметим, что этот вид мяса на 100% обеспечивается отечественными производителями.

ТОП-5 крупнейших производителей и экспортеров курятины возглавляет "Мироновский хлебопродукт" (Наша Ряба). Его доля в общем объеме экспорта Украины составляет 88%.

Украинские Национальные Новости

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