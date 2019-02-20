В январе в Украине дешевле всего продавали яйца

По данным Госстата, средние цены продукции сельского хозяйства, реализованной предприятиями в 2019 году следующие: зерновые культуры и зернобобовые реализовывали за 4 354,9 грн за тонну, семена культур масличных - 8 952,2 грн за тонну, картофель - 5 184,9 грн за тонну, овощи - 10 914,2 грн за тонну, культуры плодовые и ягоды - 5 341,5 грн за тонну, сельскохозяйственные животные (в живой массе) - 33 079,1 грн за тонну, молоко - 8 253,4 грн за тонну, яйца - 1 580,7 грн за тонну.

В Госстате уточнили, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНН, Госстат назвал самое дешевое мясо.