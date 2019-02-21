Торік не допустили до продажу понад 30 тисяч тонн небезпечного м’яса
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Упродовж минулого року завдяки державному контролю за харчовими продуктами не допустили до реалізації понад 30 986,9 тонн небезпечного м’яса та субпродуктів, а також 413, 4 тонн небезпечних та недоброякісних продуктів з агропродовольчих ринків. Про це за підсумками минулого року на брифінгу розповів голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Володимир Лапа, передає УНН.
"На бойнях проведено понад 564 млн експертиз. При цьому, недопущено до реалізації понад 30 986,9 тонн небезпечного м’яса та субпродуктів, з яких 195,3 тонн направлено на знезараження, а 30 791,4 тонн утилізовано", - зазначив Лапа.
Він також додав, що було проведено ветеринарно-санітарну експертизу 307,4 тисяч голів великої рогатої худоби, свиней – 3,6 млн голів, птиці – 560,5 млн голів та 347,1 тисяч голів інших видів тварин.
"За результатами здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на агропродовольчих ринках за минулий рік не допущено до реалізації 413,4 тонн небезпечних та недоброякісних продуктів, з яких 344,9 тонн знешкоджено, 68,5 тонн утилізовано", - повідомив він.
Загалом за 2018-й державними лабораторіями перевірено 17, 5 млн партій продукцій тваринного та рослинного походження, зазначив Лапа.
Як повідомляв УНН, упродовж першого місяця 2019 року підприємці реалізовували найдорожче сільськогосподарських тварин - у середньому за 33 079,1 грн за тонну, а найдешевше - яйця - 1 580,7 грн за тонну.