В прошлом году в украинские водоемы выпустили более 41 млн мальков рыб

"За 2018 было выпущено свыше 41 млн экз мальков рыб. В частности, за счет бюджетных средств разного уровня было выпущено 15 млн 691 экз мальков рыб из которых почти 14 млн экз - государственными заводами", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что за счет средств пользователей, осуществляющих свою хозяйственную деятельность по Режимам специальных товарных рыбных хозяйств (СТРХ) в 2018 году было выпущено 20 млн 123 тыс. эз водных биоресурсов.

"По научно-биологическим обоснованиям - почти 205 тыс. экз. За собственные средства пользователей водных биоресурсов, общественных объединений рыбаков и любителей, а также за счет компенсационных средств и благотворительных взносов в прошлом году было выпущено 5 млн 129 тыс. экз мальков рыбы", - отмечается в ответе на запрос.

Кроме, того сообщается, что по программе "Селекция в рыбном хозяйстве и воспроизводство водных биоресурсов во внутренних водоемах и Азово-Черноморском бассейне" в 2018 году финансирование не происходило.

Напомним, в Каневское водохранилище выпустят свыше 3 тонн рыбы.