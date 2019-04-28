Торік до українських водойм випустили понад 41 млн мальків риб
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. У 2018 році в водойми України випустили понад 41 млн мальків риб. Про це повідомили у Держрибагентстві України у відповіді на запит кореспондента УНН.
“За 2018 рік було вселено понад 41 млн екз молоді риб. Зокрема, за рахунок бюджетних коштів різного рівня було випущено 15 млн 691 екз молоді риб з яких майже 14 млн екз — державними заводами”, — йдеться в повідомленні.
Також, зазначається, що за рахунок коштів користувачів, які здійснюють свою господарську діяльність за Режимами спеціальних товарних рибних господарств (СТРГ) у 2018 році було випущено 20 млн 123 тис. екз водних біоресурсів.
“За науково-біологічними обґрунтуваннями — майже 205 тис. екз. За власні кошти користувачів водних біоресурсів, громадських об’єднань рибалок та любителів, а також за рахунок компенсаційних коштів та благодійних внесків у минулому році було випущено 5 млн 129 тис екз молоді риби”, — зазначається у відповіді на запит.
Окрім, того повідомляється, що за державною програмою “Селекція у рибному господарстві та відтворення водних біоресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні” у 2018 році фінансування не відбувалося.
Нагадаємо, у Канівське водосховище випустять понад 3 тонни риби.