В прошлом году Госкино аннулировало более 120 прокатных удостоверений
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. В прошлом году Государственное агентство по вопросам кино аннулировало более 120 прокатных удостоверений. Об этом сообщили в Госкино в ответ на информационный запрос УНН.
Так, в течение 2018 года Госкино были аннулированы государственные удостоверения на право распространения и демонстрации фильмов на 126 названий.
В частности, на основании обращения Службы безопасности Украины отменена государственная регистрация и признаны недействительными прокатные удостоверения с участием лиц из Перечня лиц, создающих угрозу национальной безопасности, Министерства культуры Украины.
Среди запрещенных есть фильмы и сериалы с участием Надежды Бабкиной ("Снежная королева"), Александра Баширова (сериал "Агент особого назначения 3", фильм "Правдивая история об Алых парусах"), Натальи Варлей (фильм "Волшебник Изумрудного города"), Станислава Говорухина (фильмы "Черная вуаль", "Орел и Решка"), Жерара Депардье (фильм "Хамелеон"), Эмира Кустурицы (фильмы "Аризонская мечта", "Хороший вор"), Владимира Меньшова (фильмы "Маруся", "Легенда № 17"), Алексея Панина (фильмы "Дело ангела", "Ангел-хранитель"), Дмитрия Харатьяна (фильмы "Атлантида", "Тараканьи бега").
Кроме того, Госкино запрещено ряд фильмов с участием Стивена Сигала - "Захват-2", "Часовой механизм", "Смертельный удар", "Двойная игра".
Напомним, за четыре года в Украине запретили показ 780 российских фильмов.