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Торік Держкіно анулювало понад 120 прокатних посвідчень

Торік Держкіно анулювало понад 120 прокатних посвідчень

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Минулого року Державне агентство з питань кіно анулювало понад 120 прокатних посвідчень. Про це повідомили у Держкіно у відповідь на інформаційний запит УНН.

Так, протягом 2018 року Держкіно були анульовані державні посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів на 126 назв.

Зокрема, на підставі звернення Служби безпеки України скасовано державну реєстрацію та визнано недійсними прокатні посвідчення за участю осіб із Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, Міністерства культури України.

Серед заборонених є фільми та серіали за участі Надії Бабкіної ("Снігова королева"), Олександра Баширова (серіал "Агент особливого призначення 3", фільм "Правдива історія про Червоні вітрила"), Наталії Варлей (фільм "Чарівник Смарагдового міста"), Станіслава Говорухіна (фільми "Чорна вуаль", "Орел та Решка"), Жерара Депардьє (фільм "Хамелеон"), Еміра Кустуріци (фільми "Аризонська мрія", "Гарний злодій"), Володимира Меньшова (фільми "Маруся", "Легенда №17"), Олексія Паніна (фільми "Справа янгола", "Янгол-охоронець"), Дмитра Харатьяна (фільми "Атлантида", "Тарганячі біга").

Крім того, Держкіно заборонено низку фільмів за участі Стівена Сігала – "Захват-2", "Годинниковий механізм", "Смертельний удар", "Подвійна гра".

Нагадаємо, за чотири роки в Україні заборонили показ 780 російських фільмів.

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