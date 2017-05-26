Торговое соглашение между Украиной и Турцией является главным приоритетом - П.Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Главным приоритетом двустороннего соглашения между Украиной и Турцией является заключение соглашения о свободной торговле. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Одессу, передает УНН.
"Сегодня главным из приоритетов нашего двустороннего соглашения остается заключение соглашения о свободной торговле", - сказал П.Порошенко.
Он также отметил, что Украина и Турция имеет очень серьезный потенциал двустороннего сотрудничества.
"Речь идет об огромных возможностях в плане двусторонней торговли, огромных инвестиций, потенциал для развития сотрудничества в образовательной, культурной, гуманитарной области", - добавил Президент.
Он также напомнил, что для взаимных поездок между гражданами Украины и Турции больше не нужно даже внутренних паспортов, достаточно будет идентификационных карточек.
Напомним, сегодня в Одессу с рабочим визитом приехал Президент Украины Петр Порошенко.