Торгівельна угода між Україною і Туреччиною є головним пріоритетом – П.Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Головним пріоритетом двосторонньої угоди між Україною та Туреччиною є укладання угоди про вільну торгівлю. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко під час візиту до Одеси, передає УНН.
“Сьогодні головним з пріоритетів нашої двосторонньої угоди залишається укладення угоди про вільну торгівлю,” — сказав П.Порошенко.
Він також наголосив, що Україні і Туреччина має дуже серйозний потенціал двостороннього співробітництва.
“Йдеться про величезні можливості в плані двосторонньої торгівлі, величезних інвестицій, потенціал для розвитку співпраці в освітній, культурній, гуманітарній галузі,” — додав Президент.
Він також нагадав, що задля взаємних подорожей між громадянами України і Туреччини більше не потрібно навіть внутрішніх паспортів, достатньо буде ідентифікаційних карток.
Нагадаємо, сьогодні до Одеси із робочим візитом приїхав Президент України Петро Порошенко.