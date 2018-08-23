Топ-менеджменту ПАО "Банк Национальный кредит" объявлено подозрение

“При содействии Фонда гарантирования вкладов физических лиц следователи ГCУ НПУ доказали причастность бывших руководителей ОАО ”Банк Национальный Кредит“ к совершению уголовного преступления”, — говорится в сообщении.

20 августа 2018 года объявлено подозрение бывшему Председателю Наблюдательного совета, Председателю Правления, Советнику Председателя Правления и специалисту отдела банка.

В ходе проведения досудебного расследования в уголовном производстве, зарегистрированном в Едином реестре досудебных расследований по заявлению Уполномоченного лица Фонда на осуществление ликвидации в ПАО “Банк Национальный Кредит”, установлено, что экс-чиновниками банка с использованием коррсчета, открытого в банке-нерезиденте, путем заключения договоров залога по обязательствам по кредитам связанных компаний и последующего списания денежных средств нанесены банку убытки на общую сумму 597 млн грн.

Бывшим должностным лицам банка инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины “Присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах”.

Ранее ГПУ направила в суд дело экс-главы ПАО “Банк Национальный кредит”.