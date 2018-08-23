Топ-менеджменту ПАТ "Банк Національний кредит" оголошено підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Правоохоронці м.Києва оголосили підозру службовцям банку через розтрату на суму майже 600 мільйонів гривень. Про це повідомив прес-центр ФГВФО, передає УНН.
“За сприяння Фонду гарантування вкладів фізичних осіб слідчі ГCУ НПУ довели причетність колишніх керівників ПАТ „Банк Національний Кредит“ до вчинення кримінального правопорушення”, — йдеться у повідомленні.
20 серпня 2018 року оголошено підозру колишнім Голові Спостережної ради, Голові Правління, Раднику Голови Правління та спеціалісту відділу банку.
У ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за заявою Уповноваженої особи Фонду на здійснення ліквідації в ПАТ “Банк Національний Кредит”, встановлено, що екс-посадовцями банку з використанням коррахунку, відкритого в банку-нерезиденті, шляхом укладання договорів застави за зобов’язаннями за кредитами пов’язаних компаній та подальшого списання грошових коштів завдано банку збитків на загальну суму 597 млн грн.
Колишнім посадовим особам банку інкримінують скоєння злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України “Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах”.
Раніше ГПУ направила до суду справу екс-голови ПАТ “Банк Національний кредит”.