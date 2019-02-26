Топ-менеджера “Лаборатории Касперского” и экс-сотрудника ФСБ осудили на 22 и 14 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Московский окружной военный суд приговорил к длительным срокам заключения бывшего заместителя главы Центра информационной безопасности ФСБ полковника Сергея Михайлова и бывшего топ-менеджера “Лаборатории Касперского”, работавшего ранее в МВД РФ Руслана Стоянова, передаёт УНН со ссылкой на Meduza.
Сообщается, что оба подозреваемых были признаны виновными в государственной измене.
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Михайлов получил 22 года колонии строгого режима, Стоянов — 14 лет. Отмечается, что прокуратура просила приговорить обвиняемых к 20 годам лишения свободы.
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Как информирует издание “Коммерсант”, по версии следствия, Михайлов и Стоянов в 2011 году передали ФБР информацию по делу главы компании Chronopay Павла Врублевского, которого в США подозревают в причастности к киберпреступлениям.