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Топ-менеджера "Лабораторії Касперського" і екс-співробітника ФСБ засудили на 22 і 14 років

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Московський окружний військовий суд засудив до тривалих термінів ув'язнення колишнього заступника глави Центру інформаційної безпеки ФСБ полковника Сергія Михайлова і колишнього топ-менеджера "Лабораторії Касперського", який працював раніше в МВС РФ Руслана Стоянова, передає УНН з посиланням на Meduza.

Повідомляється, що обидва підозрюваних були визнані винними у державній зраді.

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Михайлов отримав 22 роки колонії суворого режиму, Стоянов - 14 років. Відзначається, що прокуратура просила засудити обвинувачених до 20 років позбавлення волі.

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Як інформує видання "Комерсант", за версією слідства, Михайлов і Стоянов в 2011 році передали ФБР інформацію у справі глави компанії Chronopay Павла Врублевського, якого в США підозрюють у причетності до кіберзлочинів.

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