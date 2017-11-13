Британские спецслужбы подозревают софт Касперского в шпионаже
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Британские разведслужбы подозревают, что ФСБ РФ использует программное обеспечения "Лаборатории Касперского" для шпионажа за стратегически важными зарубежными целями, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Отмечается, что британские разведслужбы уже нескольких месяцев обеспокоены распространением в Великобритании антивирусного программного обеспечения "Лаборатории Касперского".
По информации издания, в Центре правительственной связи (GCHQ, разведслужба, отвечающая за информационную безопасности британских властей) подозревают, что ФСБ РФ использует софт этой компании для шпионажа за стратегически важными зарубежными целями - к примеру, за работниками правительства или военными Соединенного Королевства.
Как сообщал УНН, США узнали о хакерских атаках РФ от израильских разведчиков.