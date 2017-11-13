Британские спецслужбы подозревают софт Касперского в шпионаже

Отмечается, что британские разведслужбы уже нескольких месяцев обеспокоены распространением в Великобритании антивирусного программного обеспечения "Лаборатории Касперского".

По информации издания, в Центре правительственной связи (GCHQ, разведслужба, отвечающая за информационную безопасности британских властей) подозревают, что ФСБ РФ использует софт этой компании для шпионажа за стратегически важными зарубежными целями - к примеру, за работниками правительства или военными Соединенного Королевства.

Как сообщал УНН, США узнали о хакерских атаках РФ от израильских разведчиков.