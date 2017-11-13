Британські спецслужби підозрюють софт Касперського в шпигунстві
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Британські розвідслужби підозрюють, що ФСБ РФ використовує програмне забезпечення "Лабораторії Касперського" для шпигунства за стратегічно важливими закордонними цілями, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Відзначається, що британські розвідслужби вже декількох місяців стурбовані поширенням в Великобританії антивірусного програмного забезпечення "Лабораторії Касперського".
За інформацією видання, в Центрі урядового зв'язку (GCHQ, розвідслужба, що відповідає за інформаційну безпеку британських властей) підозрюють, що ФСБ РФ використовує софт цієї компанії для шпигунства за стратегічно важливими закордонними цілями - наприклад, за працівниками уряду або військовими Сполученого Королівства.
Як повідомляв УНН, США дізналися про хакерські атаки РФ від ізраїльських розвідників.