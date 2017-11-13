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Британські спецслужби підозрюють софт Касперського в шпигунстві

Британські спецслужби підозрюють софт Касперського в шпигунстві

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Британські розвідслужби підозрюють, що ФСБ РФ використовує програмне забезпечення "Лабораторії Касперського" для шпигунства за стратегічно важливими закордонними цілями, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Відзначається, що британські розвідслужби вже декількох місяців стурбовані поширенням в Великобританії антивірусного програмного забезпечення "Лабораторії Касперського".

За інформацією видання, в Центрі урядового зв'язку (GCHQ, розвідслужба, що відповідає за інформаційну безпеку британських властей) підозрюють, що ФСБ РФ використовує софт цієї компанії для шпигунства за стратегічно важливими закордонними цілями - наприклад, за працівниками уряду або військовими Сполученого Королівства.

Як повідомляв УНН, США дізналися про хакерські атаки РФ від ізраїльських розвідників.

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