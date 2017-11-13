Британські спецслужби підозрюють софт Касперського в шпигунстві

Відзначається, що британські розвідслужби вже декількох місяців стурбовані поширенням в Великобританії антивірусного програмного забезпечення "Лабораторії Касперського".

За інформацією видання, в Центрі урядового зв'язку (GCHQ, розвідслужба, що відповідає за інформаційну безпеку британських властей) підозрюють, що ФСБ РФ використовує софт цієї компанії для шпигунства за стратегічно важливими закордонними цілями - наприклад, за працівниками уряду або військовими Сполученого Королівства.

Як повідомляв УНН, США дізналися про хакерські атаки РФ від ізраїльських розвідників.