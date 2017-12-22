В Литве запретили пользоваться ПО Kaspersky Lab

В директиве, принятой литовским правительством в четверг, 21 декабря, речь идёт о компьютерах, с помощью которых осуществляется управление энергетической, финансовой и транспортной инфраструктурой.

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Применение программного обеспечения Kaspersky может угрожать национальной безопасности, цитирует заявление литовского правительства информагентство Reuters. Российская компания в ответ объявила, что проверит возможность юридического обжалования решения литовского правительства.

Напоминаем, президент США Дональд Трамп подписал закон, который запрещает использование программного обеспечения компании Kaspersky Lab в правительственных структурах США. Российскую компанию подозревают в связях с ФСБ, которая использовала антивирусное программное обеспечение “Лаборатории Касперского” как инструмент для шпионажа. В компании это отрицают.