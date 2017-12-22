У Литві заборонили користуватися ПО Kaspersky Lab
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Литва заборонила використовувати антивірусні програми виробництва російської компанії Kaspersky Lab на комп'ютерах державних органів і приватних підприємств. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.
У директиві, прийнятій литовським урядом у четвер, 21 грудня, йдеться про комп'ютери, за допомогою яких здійснюється керування енергетичною, фінансовою та транспортною інфраструктурою.
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Застосування програмного забезпечення Kaspersky може загрожувати національній безпеці, цитує заяву литовського уряду інформагенція Reuters. Російська компанія у відповідь оголосила, що перевірить можливість юридичного оскарження рішення литовського уряду.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав закон, який забороняє використання програмного забезпечення компанії Kaspersky Lab в урядових структурах США. Російську компанію підозрюють у зв’язках з ФСБ, яка використовувала антивірусне програмне забезпечення "Лабораторії Касперського" як інструмент для шпигунства. У компанії це заперечують.