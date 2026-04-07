Топ-игроки рынка добычи газа готовы купить права на «спящие» месторождения и инвестировать в них - Александр Кацуба

Украине нужна настоящая ревизия «спящих» газовых месторождений, лицензии на разработку которых не используются. Топовые игроки рынка готовы приобрести права на добычу газа и инвестировать уже сейчас. Об этом в интервью УНН рассказал Александр Кацуба, владелец компании «АЛЬФА ГАЗ».

Отсутствие настоящей ревизии «спящих» месторождений Александр Кацуба назвал своей самой большой болью за отрасль.

Более 200–300 лицензий так и остаются «спящими». Их владельцы ничего не делают: ни бурения, ни сейсмики. Это просто активы «на бумаге». Ревизия, о которой так много говорили, состоялась лишь формально. Изнутри рынка мы четко видим: кто реально работает, а кто просто держит бумажку в надежде на перепродажу. Государству нужна политическая воля — изъять эти лицензии и выставить их на открытые прозрачные аукционы. Топ-10 игроков рынка готовы их купить завтра, инвестировать деньги, создать рабочие места и дать реальный газ системе. Пока что этого толчка нет — пояснил Кацуба.

В то же время бизнесмен не видит в ближайшие годы перспектив возвращения к разработке Черноморского шельфа.

Буду реалистом — в ближайшие годы о шельфе можно забыть. И дело не только в минах. У нас нет собственного флота, нет буровых установок для моря, нет авиации для логистики. Все, что было у «Черноморнефтегаза», осталось либо в оккупированном Крыму, либо было уничтожено. Сегодня «Черноморнефтегаз» — это офис в Киеве без реальных мощностей. Чтобы начать добычу возле Одессы, нужно построить всю инфраструктуру с нуля. Это миллиарды долларов. Украина не имеет таких гигантских залежей, как Норвегия, чтобы это окупилось быстро. Инвестор не пойдет туда, где стоимость добычи превышает рыночную цену газа — считает Александр Кацуба.

